ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32623
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفاً و623 شهيداً و75 ألفاً و92 مصاباً.
وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 71 شخصاً وإصابة 112 آخرين.
وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، لليوم الـ175 على التوالي، حيث واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32623 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.