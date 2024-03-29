أخبار اليمن : 3 نصائح لوجبة إفطار مضادة للشيخوخة

3 نصائح لوجبة إفطار مضادة للشيخوخةبحسب الدراسات، فإنَّ مفهوم النظام الغذائي المحارب للشيخوخة والذي يؤدي إلى إطالة عمر الإنسان، يجب أن يرتكز على البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وأنّ يحتوي أيضاً نسبة منخفضة نسبيًا من البروتين. ويجب أنَّ يتضمن أيضًا فترات من الصيام، وإضافة إلى ممارسة رياضة المشي قدر الإمكان.

يركز الخبراء كلّ إهتمامهم على وجبة الإفطار كونها أساسية لصحة وسلامة الجسم، وكونها تلعب دوراً أساسياً في تعزيز صحة الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية الضرورية، بعكس وجبتي الغذاء والعشاء اللتين ينصح بإختصارهما بمأكولات محددة غير مضرّة. أمّا النصائح الثلاث التي يقدمها الخبراء للإستفادة من وجبة الإفطار في تعزيز الصحة ومحاربة الشيخوخة فهي:

وجبة إفطار صحية

تعتبر وجبة الإفطار أساسية في هذا النظام الغذائي، بحيث يجب تناول وجبة كاملة تحتوي مجموعات غذائية متعددة، غنيّة بالحبوب الكاملة والمكسرات والفاكهة، ويمكن إضافة زبدة اللوز كونها واحدة من أكثر أنواع الزبدة إفادة، طالما أنها لا تحتوي سكراً مضافاً.

الإستمتاع بوجباتكم

النصيحة الثانية التي يقدمها الخبراء في هذا المجال، هي التمتع بوجباتكم، بحيث لا يجب أن تضغطوا على أنفسكم بتناول أشياء لا تستمتعون بها لمجرد أنها مفيدة لكم؛ فكل ما تأكلوه يجب أن يكون نسخة عما تحبونه، وفق هذا النظام الغذائي.

فلا فائدة من محاولة إجبار أنفسكم على تناول شيء ما إذا كان لا يجعلكم تشعرون بالرضا أو أنكم لا تحبونه، لأن هذا سيجعل من الصعب الحفاظ على التحوّل إلى نظام غذائي صحي مع مرور الوقت. فمن الأفضل بكثير التركيز على الأطعمة الأخرى الغنيّة بالعناصر الغذائية والمفيدة للجسم.

فلا تخافوا من إجراء تغييرات للحصول على المزيد من العناصر الغذائية في وجبة الإفطار، كأن تمزجوا بين الشاي الأخضر والأسود لجعل طعمه أفضل، وفي نفس الوقت الإستفادة من فوائد شرب الشاي الأخضر للتخلّص من أغلب المشاكل الصحية.

شرب الماء بوفرة

تشير الدراسات إلى أن شرب الماء بكميات كافية يساعد على تأخير علامات الشيخوخة ويطيل العمر. ويحتاج الجسم إلى الماء بشكل حتمي حتى يكون قادرًا على أداء وظائفه بشكل صحيح، ويساعد شرب الماء على تنظيم درجة الحرارة والحفاظ على صحة البشرة والجلد، ويحافظ على الصحة من اضطرابات كثيرة مثل زيادة الوزن وعسر الهضم، وجفاف الفم الذي يصعب عملية الكلام وبلع الطعام وحتى التنفس.

وتشير دراسة حديثة أجريت على مدار 30 عامًا وشملت آلاف الأشخاص إلى رابط مهم بين فوائد شرب الماء وظهور علامات وأمراض الشيخوخة على الإنسان. لذلك، ينصح بشرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على الصحة وتأخير علامات الشيخوخة.

تتراوح الكمية الموصى بها من الماء التي يجب شربها يوميًا بين 2-3.7 ليتر للرجال و 2.7-2 ليتر للنساء، وذلك تبعاً للعديد من العوامل مثل النشاط البدني والمناخ والصحة العامة وغيرها.

المصدر : موقع أطيب طبخة

