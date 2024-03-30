أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32 ألفاً و705

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32 ألفاً و705أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفاً و705 شهداء، بالإضافة إلى 75 ألفاً و190 مصاباً.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و98 مصابا.

وأشارت إلى أنه مع العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 176 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات آلاف سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.