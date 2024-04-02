أخبار اليمن : مركز نقل الدم يدعو المواطنين إلى التبرع

مركز نقل الدم يدعو المواطنين إلى التبرعدعا المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، المواطنين إلى التبرع بالدم كواجب وطني لمواجهة الاحتياج المتزايد للدم لإنقاذ حياة المحتاجين للدم من مرضى الثلاسيميا والأورام والفشل الكلوي والجرحى.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور أيمن الشهاري، أن المركز بحاجة للدم ومشتقاته لسد حاجة المرضى والجرحى خاصة خلال ما تبقى من شهر رمضان وكذا خلال إجازة العيد.

وأشار إلى أن المركز يفتح أبوابه للمتبرعين بالدم من الساعة الثامنة مساءً إلى الثانية عشرة مساء، حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ودعا الدكتور الشهاري جميع المواطنين إلى المبادرة بالتبرع بالدم ليسهموا في إنقاذ حياة الكثير من المرضى والجرحى خاصة مرضى الثلاسيميا والأورام والفشل الكلوي.. مؤكدا أن التبرع بالدم بادرة إنسانية طوعية تجسد روح الأخوة والعطاء والتكافل بين أفراد المجتمع.