أخبار اليمن : هيئات المؤتمر التنظيمية تهنئ ابو راس بعيد الفطر

هيئات المؤتمر التنظيمية تهنئ ابو راس بعيد الفطرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقيات تهان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445هـ، من هيئات المؤتمر ( الوزارية - النيابية- الشوروية- الرقابة التنظيمية).

وتقدمت هيئات المؤتمر الشعبي العام بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، الذي يحل علينا هذا العام وشعبنا اليمني العظيم وقيادته وجيشه وقواه السياسية الحرة وعلى راسها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله يسطرون مواقف التضامن والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب ابادة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني.

وأكدت هيئات المؤتمر ان المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يؤيد أي اجراءات تتخذها القيادة والقوات المسلحة لدعم ومناصرة الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة باعتبار ذلك واجب اخوي وموقف اخلاقي وانساني.

وجدد رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية التأكيد على التفافهم خلف قيادة تنظيمهم ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن امين ابو راس ، وتأييدهم ومباركتهم لما يتخذه من مواقف سواء على الصعيد الوطني والسياسي، أو ما يصدره من توجيهات وقرارات تنظيمية هادفة إلى إعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار.