أخبار اليمن : التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

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دوت الخليج -

التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

رفع القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب الأخ ناجي بن يحيى القوسي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء فيها :

الاخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس

رئيس الموتمر الشعبي العام حفظكم الله

تحية تقدير وبعد...

باسم التكوينات الشبابية والطلابية بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر نتقدم إليكم باسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم الى كل قيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وأبناء شعبنا اليمنى العظيم...

الاخ رئيس المؤتمر..

ونحن نهنئكم بهذه المناسبة العظيمه نسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد عليكم شهر رمضان أعواما عديده وأزمنة مديده وأنتم بأتم الصحه والعافيه ووطننا ينعم بالأمن و الإستقرار والسلام والازدهار مثمنين لكم مواقفكم الوطنية والنضاليه بالإنحياز لقضايا الشعب ومصالحه والدفاع عن الوطن وثوابته المتمثله فى الثورة والوحده والديمقراطيه والنظام الجمهورى

كما لاننسى مواقفكم العظيمه الداعمه والمساندة لمعركة الشرف العربى الى جانب الاشقاء فى فلسطين ضد مايتعرضون له من عدوان بربري صهيونى غاشم على إخوتنا الصامدون والصابرون في قطاع غزه وهو الموقف العروبى المشرف لليمن قيادة وحكومة وشعبا كما لاننسى تقديم الشكر والتقدير للقوات المسلحه اليمنيه الباسله والقوات البحريه على مايقومون به من أعمال عسكريه بطوليه وعظيمه في البحر والأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والتي أتت إستجابه للمطالب الشعبيه في الدفاع عن إخوتنا المظلومين في غزه اللذين يتعرضون لحرب إباده وحصار وتجويع أمام مواقف مخزيه لغالبية الحكومات العربيه والإسلاميه والتي خيبة آمل نساء وأطفال وشيوخ فلسطين المحتله.

أخير....نكرر لكم التهنئه بهذه المناسبة العظيمه ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمه للمؤتمر الشعبي العام.

متمنين لكم موفور الصحه والعافيه والسعاده...

سائلين المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وعلى ابناء شعبنا ووطننا وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار

وتقبلوا خالص التحيه... التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطررفع القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب الأخ ناجي بن يحيى القوسي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء فيها :الاخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراسرئيس الموتمر الشعبي العام حفظكم اللهتحية تقدير وبعد...باسم التكوينات الشبابية والطلابية بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر نتقدم إليكم باسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم الى كل قيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وأبناء شعبنا اليمنى العظيم...الاخ رئيس المؤتمر..ونحن نهنئكم بهذه المناسبة العظيمه نسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد عليكم شهر رمضان أعواما عديده وأزمنة مديده وأنتم بأتم الصحه والعافيه ووطننا ينعم بالأمن و الإستقرار والسلام والازدهار مثمنين لكم مواقفكم الوطنية والنضاليه بالإنحياز لقضايا الشعب ومصالحه والدفاع عن الوطن وثوابته المتمثله فى الثورة والوحده والديمقراطيه والنظام الجمهورىكما لاننسى مواقفكم العظيمه الداعمه والمساندة لمعركة الشرف العربى الى جانب الاشقاء فى فلسطين ضد مايتعرضون له من عدوان بربري صهيونى غاشم على إخوتنا الصامدون والصابرون في قطاع غزه وهو الموقف العروبى المشرف لليمن قيادة وحكومة وشعبا كما لاننسى تقديم الشكر والتقدير للقوات المسلحه اليمنيه الباسله والقوات البحريه على مايقومون به من أعمال عسكريه بطوليه وعظيمه في البحر والأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والتي أتت إستجابه للمطالب الشعبيه في الدفاع عن إخوتنا المظلومين في غزه اللذين يتعرضون لحرب إباده وحصار وتجويع أمام مواقف مخزيه لغالبية الحكومات العربيه والإسلاميه والتي خيبة آمل نساء وأطفال وشيوخ فلسطين المحتله.أخير....نكرر لكم التهنئه بهذه المناسبة العظيمه ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمه للمؤتمر الشعبي العام.متمنين لكم موفور الصحه والعافيه والسعاده...سائلين المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وعلى ابناء شعبنا ووطننا وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهاروتقبلوا خالص التحيه... أخوكم/ناجي بن يحيى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

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