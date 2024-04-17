أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد العلفي

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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء العلفي
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دوت الخليج -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد العلفي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء محمد محمد يحيى العلفي مستشار امانة العاصمة صنعاء.
وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى شقيق الفقيد الأستاذ عبدالله محمد يحيى العلفي واخيه عبدالرزاق والى نجل الفقيد ابراهيم محمد محمد يحيى العلفي واخوانه وكافة ال العلفي بمناقب الفقيد الوطنية حيث كان أحد القيادات التي عملت من أجل الوطن و أحد القيادات الإدارية البارزة والتي أسهمت في تطوير العمل الإداري والمحلي من خلال المسؤوليات التي تولاها وشغلها خلال مسيرة حياته الحافلة والتي تنقل فيها في وظائف ومناصب عديدة في وزارة الإدارة المحلية وآخرها مستشار أمانة العاصمة .
وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص التعازي وعميق المواساة سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد العلفي بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون .
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