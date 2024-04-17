أخبار اليمن : منظمة : الدمار بمستشفيات غزة مفجع ومروع

منظمة : الدمار بمستشفيات غزة مفجع ومروعوصفت منظمة الصحة العالمية حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة “بالمفجع والمروع”، مجددة المطالبة بحماية المستشفيات وعدم مهاجمتها.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة نشرها على منصة X اليوم: “أجرينا مع شركائنا تقييماً لوضع مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمال غزة.. لا تزال عملية انتشال الجثث في مستشفى الشفاء مستمرة، ويقوم العاملون الصحيون بتنظيف قسم الطوارئ، كما تمت إزالة الأسرة المحروقة، ولا تزال سلامة البناء المتبقي بحاجة إلى تقييم هندسي شامل”.

وتابع: “المستشفى الإندونيسي فارغ، وأعمال إعادة الإعمار مستمرة في محاولة لإعادة تأهيله”، مضيفاً: “ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار، إن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه الناس في غزة هو السلام”.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أكدت أنها عثرت على قنابل لم تنفجر يبلغ وزنها 450 كيلوغراماً، داخل مدارسها في قطاع غزة، بعد خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري أن تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعواماً عدة.

