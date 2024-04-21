أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة ابراهيم المشرع

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مجيديع يعزي بوفاة ابراهيم المشرع

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ابراهيم احمد علي المشرع. مجيديع يعزي بوفاة ابراهيم المشرعبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ابراهيم احمد علي المشرع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور هلال ابراهيم أحمد المشرع ، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة ذمار وإخوانه وكافة آل المشرع بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".



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