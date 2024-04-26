أخبار اليمن : أمطار متفاوتة وأجواء حارة.. والأرصاد يحذر

أمطار متفاوتة وأجواء حارة.. والأرصاد يحذرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية الغربية، واضطراب البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناَ على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، حجة، عمران، الجوف، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة وإب.

ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، تعز، شمال لحج، مأرب وهضبة حضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون درجات الحرارة العظمى مرتفعة في الصحارى والسهول الساحلية الغربية، وهبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وذكر أنها هطلت أمطار متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ريمة، إب، تعز والبيضاء كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها وكذا اتخاذ ما يلزم للوقاية من ضربات الصواعق.

كما نبه من الأجواء الحارة في الصحارى والسهول الساحلية الغربية واضطراب البحر وارتفاع الموج في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.