أخبار اليمن : صنعاء.. استمرار الحشود المليونية الداعمة لغزة

صنعاء.. استمرار الحشود المليونية الداعمة لغزةشهدت العاصمة صنعاء اليوم، حشداً مليونياً في مسيرة "مع غزة العزة.. تعبئة واستنفار"، تأكيدا على استمرار دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحقيق النصر.

واستنكرت الحشود الجماهيرية، الصمت العربي والإسلامي وتغاضي المجتمع الدولي عما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من مجازر وحرب إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء بدعم أمريكي وغربي.

وجددت الاستمرار في التعبئة العامة والاستنفار والتحشيد لمناصرة الشعب والمقاومة الفلسطينية، والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة استعدادا للمواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني.

ورفعت الجماهير المحتشدة، اللافتات المؤكدة على مواصلة الصمود والثبات ومواجهة قوى العدوان والاستكبار العالمي حتى تطهير المقدسات الإسلامية وتحرير الأراضي العربية المحتلة من دنس اليهود الصهاينة.

وهتفت الحشود بشعارات المؤكدة على استمرار التعبئة والاستنفار، وأن كل الشعب اليمني على استعداد للجهاد في سبيل الله ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن أمريكا وبني صهيون هم أصل الإجرام والإرهاب، لافتة إلى ما تعرض الطلاب في أمريكا من اعتقالات على خلفية مطالبتهم بوقف الحرب الإجرامية على أهالي غزة.

وباركت الحشود الجماهيرية، عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي ومنطقة أم الرشاش في الأراضي الفلسطينية المحتلة اسناداً للمقاومة الفلسطينية.

وطالبت القوات المسلحة اليمنية بالاستمرار في عملياتها ضد سفن العدو وأهداف الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ولفت المشاركون في المسيرة المليوينة إلى أن العدوان على غزة الذي مر عليه أكثر من 200 يوم يمثل أعلى مستويات الإجرام وأبشعها في ظل صمت وخذلان من معظم الدول العربية والإسلامية.

وأكدوا أن الصمود الفلسطيني الأسطوري تحطمت أمامه كل مؤامرات وأحلام العدو الصهيوني.. لافتين إلى أن الشعب اليمني المجاهد تحرك بكل فاعلية لنصرة الشعب الفلسطيني وسيواصل موقفه على كافة المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية.

وحيا بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية المليونية، الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني المجاهد العظيم، وبارك العمليات الجهادية النوعية لمجاهديه الأبطال.

وعبر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار للجرائم الكبرى بحق الشعب الفلسطيني التي كان من أبشعها وأكثرها وحشية تلك المجازر الجماعية التي كشفت عنها المقابر الجماعية الكبرى.

وأشار البيان، إلى أهمية الاستمرارية في الفعاليات والأنشطة الشعبية والرسمية دعما واستاذا للشعب الفلسطيني وعلى كل المستويات.

وأكد استمرار الحشد والتعبئة الجهادية العامة إلى معسكرات التدريب والتأهيل لقوات التعبئة العامة وبزخم كبير ومعنويات عالية وتخريج عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين استعدادا لخوض أي معركة قادمة في إطار الموقف اليمنى المساند للشعب الفلسطيني.

وجدد بيان المسيرة، المطالبة المستمرة لفتح ممرات برية آمنة تسمح للشعب اليمني بالوصول والمشاركة المباشرة في المعركة إلى جانب إخوانهم المجاهدين في فلسطين المحتلة.

وبارك للقوات المسلحة اليمنية عملياتها المستمرة والفعالة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وخوض المواجهة في البحر والتي حققت أهدافها بشكل كامل.. دعيا إلى المزيد من تلك الضربات التي تشفي صدور قوم مؤمنين.

كما بارك العمليات المتواصلة والمؤلمة للعدو داخل الأراضي المحتلة على أيدي المجاهدين في فلسطين أو على جبهة الشمال المحتل مع أبطال حزب الله وحركات المقاومة في لبنان والعمليات التي ينفذها الأبطال من أبناء الشعب العراقي والمرعبة لكيان العدو الصهيوني.

ودعا البيان، الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم، لما لذلك من تأثير اقتصادي على العدو الصهيوني ورائد قوى للمعركة الاقتصادية مع العدو.