أخبار اليمن : حماس ترد على بيان الدول الـ18

حماس ترد على بيان الدول الـ18عبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، عن أسفها للبيان الصادر عن البيت الأبيض، والموقّع من ثماني عشرة دولة، والذي دعا بشكل أساسي إلى إطلاق سراح الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.

وقالت حركة "حماس"، في بيان، "نعبّر عن أسفنا لعدم تناول البيان قضايا أساسية لشعبنا الذي يرزح تحت وطأة حرب إبادة شاملة، وعدم تأكيده على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، إضافة إلى الغموض الذي يكْتَنِف بنوداً أخرى".

وجددت "حماس" تأكيدها أنها منفتحة على أيّة أفكار أو مقترحات "تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وحقوق شعبنا العادلة".

وذكّرت حماس بمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني والمتمثلة بالوقف النهائي للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والعودة غير المشروطة أو المقيّدة للنازحين إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة وكافة مناطق القطاع، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإمداد الشعب بكافة احتياجاته الإغاثية والإنسانية، وإنجاز اتفاق جدّي لتبادل الأسرى.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية، والدول الموقعة على البيان، والمجتمع الدولي، إلى "رفع الغطاء عن جريمة الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، والضغط لإنهائها، كأولوية مُلِحّة".

كما دعتهم إلى الوقوف في وجه سياسات رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، "الذي يسعى لجر المنطقة إلى الهاوية، وذلك لحساباتٍ سياسية شخصية، وتحقيقاً لرغبات حلفائه من اليمين المتطرّف، الذين يقفون في وجه أي محاولة للوصول إلى اتفاق عادل، يُنهي العدوان ويُعيد الأسرى والمحتجزين".