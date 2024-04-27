أخبار اليمن : صدور كتاب اكثر من (100) شخصية كتبوا عن الاعمال الكاملة للبروفيسور بن حبتور

صدور كتاب اكثر من (100) شخصية كتبوا عن الاعمال الكاملة للبروفيسور بن حبتورصدر بصنعاء كتاب اكثر من (100) شخصية يمنية وعربية كتبوا عن الاعمال الكاملة للبروفيسور الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس حكومة تصريف الاعمال في صنعاء وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام .

وتضمن الجزء الاول من الكتاب في طبعته الاولى مقدمة شكر من البروفيسور عبدالعزيز بن حبتور خص فيها بالشكر والتقدير كل الشخصيات التي ساهمت في القراءة والكتابة حول اعماله الكاملة والتي تضمنها الجزء الاول من هذا الكتاب فضلا عن مقدمة للجنة العلمية في مؤسسة دار بن حبتور للعلوم والثقافة والتوثيق حول الكتاب واهدافه .

وشمل الكتاب المقالات التي سطرها سياسيون وادباء وشعراء وكتاب وصحفيون واعلاميون واكاديميون ومثقفون وعلماء دين واكاديميون ودبلوماسيون وبلغ عددهم في هذا الجزء نحو 126 شخصية .

كما تضمن الكتاب السيرة الذاتية للبروفيسور الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،وملحقا خاصا بالصور والتي شملت صورا للبروفيسور بن حبتور مع كل شخصية من الشخصيات التي ساهمت وشاركت في الكتابة عن اعماله الكاملة .

الجدير بالذكر ان الاعمال الكاملة للبروفيسور عبدالعزيز صالح بن حبتور تعد من اهم الانتاجات العلمية والفكرية والسياسية ورافدا هاما للمكتبة اليمنية بما تحويه من ثراء علمي وبحثي واكاديمي ومعرفي فضلا عن فكر سياسي واداري قدمه بن حبتور خلال مسيرة حياته العلمية والاكاديمية والسياسية .

