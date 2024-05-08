أخبار اليمن : أمطار غزيرة وأجواء حارة.. وتحذير من السيول

أمطار غزيرة وأجواء حارة.. وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 الساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، البيضاء، ريمة، ذمار، المحويت، صنعاء، جنوب عمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى مرتفعات أبين، شبوه وحضرموت وغربا إلى مرتفعات وسهل تهامة، كما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها وكذلك على المهرة، حجة، وغرب كل من الجوف ومأرب.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية أثناء النهار، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 41 درجة مئوية.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب: 53.5 ملم، حدة-صنعاء: 14.2، بعدان-إب: 12.4، الضالع : 9.8، السدة-إب : 7، الحوبان-تعز : 6.4، مطار صنعاء : 3.8

كما هطلت أمطار على محطات الرصد في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة تراوحت بين 2.8-8.5ملم، المعافر-تعز 2.0، حجة : 0.4 والمحويت 0.2ملم وكانت غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي في ريمة، حضرموت، البيضاء، مرتفعات أبين، غرب الجوف، شرق ذمار، شبوة، شرق الحديدة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاريها وكذلك من العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتكون الضباب أو الشابورة المائية.

كما حذر من الأجواء الحارة نهارا في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية.