أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 34844

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 34844ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفاً و844 شهيداً و78 ألفاً و404 جرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر ضد عائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً و200 جريحا.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ 215 يوماً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، واستهداف المنشآت الصحية والمناطق السكنية، ما تسبب بأكبر كارثة إنسانية بالمنطقة منذ عقود طويلة.