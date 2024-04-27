أخبار اليمن : شهداء في غارة لطيران المرتزقة المسير في تعز

شهداء في غارة لطيران المرتزقة المسير في تعزاستشهدت خمس نساء بينهن طفلتين اليوم بمحافظة تعز جراء غارة نفذها طيران مسير تابع لمرتزقة العدوان.

وأدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز، إقدام مرتزقة العدوان على استهداف المناطق الآهلة بالسكان والذي يعد انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، وجريمة حرب تُعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.

وأشار إلى أن الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان استهداف قرية الشجين عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وطفلتين أثناء قيامهن بجلب الماء من إحدى الآبار.

وذكر أن الضحايا هن الطفلة تهاني عدنان أحمد عبدالله -١٢ عاما، والطفلة غالية عدنان أحمد عبدالله- ثمان سنوات، وأفراح عدنان أحمد عبدالله - ١٧ سنة، وبدرية أحمد عبدالله سليمان- ٣٣ سنة، وعواضة سالم عبدالله سليمان - ٢٥ سنة.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها مرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة.. محملا المرتزقة ودول تحالف العدوان المسئولية الجنائية عن هذه المجزرة المروعة.

ودعا كافة المنظمات الدولية والمحلية المهتمة إلى القيام بمسؤوليتها في رصد هذه الجرائم والانتهاكات والعمل على إيقافها وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة.