أخبار اليمن : الأمين العام يطمئن على صحة عضو اللجنة العامة علي المقدشي

الأمين العام يطمئن على صحة عضو اللجنة العامة علي المقدشيزار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن عضو اللجنة العامة الشيخ علي محمد المقدشي للاطمئنان على صحته، حيث يخضع للعلاج في إحدى مشافي العاصمة صنعاء

ونقل الأمين العام خلال الزيارة إلى المقدشي تحيات الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بالصحة والعافية وتجاوز الوعكة التي ألمت به.

رافق الأمين العام في الزيارة أعضاء اللجنة العامة: الشيخ زيد محمد أبوعلي، والقاضي أحمد عبدالله الحجري ومحمد علي الرويشان، ورئيس الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة للمؤتمر طارق الشامي، ورئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية خالد الفقيه وعضو مجلس النواب الشيخ عمار خميس.

وعبر الشيخ علي المقدشي عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام وثمن اهتمامهما بقيادات المؤتمر، وإحاطتهم بالرعاية، مؤكدا أن هذا ليس غريبا على قيادة التنظيم الرائد.