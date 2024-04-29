أخبار اليمن : عُباد يطلع على تنفيذ الأعمال الاسفلتية بجسر النصر

عُباد يطلع على تنفيذ الأعمال الاسفلتية بجسر النصرتفقد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم، تنفيذ الأعمال الاسفلتية بمشروع جسر النصر- تقاطع السائلة مع شارع النصر.

حيث اطلع ومعه وكيل قطاع الأشغال المهندس عبدالكريم إسماعيل والوكيل المساعد لقطاع الخدمات عبدالله الحوثي ومدير مديرية شعوب احمد الشوتري،على تنفيذ طبقة إسفلتية لجسر النصر في الجزء المعلق بكمية 500 طن وطول 224 متراً وعرض 15 متراً، ونسبة الإنجاز التي بلغت 94 بالمائة في المشروع.

واستمع من المهندسين إلى شرح حول سير العمل وأنه سيتم سفلتة المقتربات من الجهتين الشرقية والغربية للجسر خلال الأيام القادمة.. مبينين أن الأعمال المتبقية تشمل الدهانات للجسر بشكل كامل وتركيب أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية.

وشدد أمين العاصمة على المقاول تكثيف العمل وسرعة إنجاز كافة الأعمال الخدمية والتحسين لجسر النصر وفقاً للمواصفات الهندسية والفترة المحددة.. منوهاً بمستوى الإنجاز والأعمال المنفذة بهذا المشروع الحيوي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشمل تنفيذ جدران السائلة والتخطيط السطحي للطرق الخدمية حول جسر النصر، بالإضافة إلى ترميم الشارع الممتد من تقاطع التلفزيون وحتى جولة آية.