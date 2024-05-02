أخبار اليمن : أمطار رعدية غزيرة.. وتحذير مهم للمواطنين

أمطار رعدية غزيرة.. وتحذير مهم للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات واضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الجوف، مأرب، البيضاء، الضالع، لحج وسقطرى.

وأشار المركز إلى احتمال ارتفاع الموج واضطراب البحر شرق ووسط خليج عدن، وحول أرخبيل سقطرى، وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المعافر-تعز : 12ملم، إب : 8.3، ذمار : 3.5، بعدان-إب : 2.8، سقطرى : 2، تعز : 1، الغيظة : 0.5ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على محافظات حضرموت، غرب شبوة، مأرب، البيضاء، صنعاء، عمران وأبين، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان والمجازفة بعبورها أو التواجد في مجاريها ومن العواصف الرعدية والانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية بسبب استمرار الهطول.

كذلك حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب على الطرقات الجبلية، ومن ارتفاع الموج واضطراب البحر شرق ووسط خليج عدن، وحول أرخبيل سقطرى، وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.