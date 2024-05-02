أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 34596

ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 34596ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفاً و596 شهيداً، و77 ألفاً و816 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وذكر بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث مجازر بحق عائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيا و51 مصابا.

وأشارت إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة منذ 209 أيام، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.