أخبار اليمن : تحذير مهم من الأرصاد: أمطار وأجواء حارة

تحذير مهم من الأرصاد: أمطار وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 الساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء وأبين.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء المهرة، شبوة، حضرموت وأرخبيل سقطرى.

ووفق المركز قد تكون الأجواء حارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية أثناء النهار وتتراوح درجات الحرارة بين 34 - 40 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السدة ـ إب: 32.2ملم، الحوبان ـ تعز: 18.5، بعدان ـ إب: 15.4، حجة: 10.2، إب : 7، عمران: 3.8، سيئون : 2.2 ، ذمار: 1.8 ، مطار الريان: 1.5 ، لحج والضالع 1.1ملم .

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على محافظات عدن، أبين، البيضاء وشبوة.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تكون الضباب أو الشابورة المائية.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة أثناء النهار.