أخبار اليمن : امين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الحربي

امين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الحربيبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محمد يحيى مجلم الحربي، الامين العام للمجلس المحلي بمديرية افلح الشام محافظة حجه، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / محجب محمد يحيى مجلم الحربي، واخوانه، وكافة ال الحربي بمديرية افلح الشام محافظة حجه، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"