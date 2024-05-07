أخبار اليمن : النواب يجدد استنكاره للصمت العربي والإسلامي إزاء مجازر العدو الصهيوني

النواب يجدد استنكاره للصمت العربي والإسلامي إزاء مجازر العدو الصهيونيجدد مجلس النواب إدانته واستنكاره الشديدين للصمت العربي والإسلامي إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني وتهديداته باجتياح مدينة رفح.

وحذر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم من عواقب التهديدات التي يطلقها كيان العدو باجتياح رفح، ما ينذر بكارثة ومحرقة تهدد حياة أكثر من مليون و200 ألف فلسطيني.

وأدان المجلس استمرار الاعتداءات والاستهداف الممنهج لكل ما هو فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأفاد بيان مجلس النواب بأن اجتياح مدينة رفح واستهداف للمدنيين سيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهو ما تؤكده تقارير المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية.

وأكد المجلس على موقف اليمن الثابت والمساند لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في سلام وأمان على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا مجلس النواب من العاصمة صنعاء البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي وأحرار العالم والدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى سرعة اتخاذ موقف حازم وواضح ووقف التصعيد العسكري الحالي وردع كيان الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة واتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الاجتياح العسكري لمدينة رفح وإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني.