أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34943

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34943ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفاً و943 شهيداً، و78 ألفاً و572 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر ضد عائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و58 مصاباً.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.