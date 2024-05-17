أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية في أجواء مأرب

إسقاط طائرة أمريكية في أجواء مأربتمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية MQ9 مساء الخميس أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء مأرب.

وذكر البيان أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا إن شاء الله.

وأشار إلى أن هذه الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة.

وأكد البيان جهوزية القوات المسلحة الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا وأن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد.