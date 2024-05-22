أخبار اليمن : الأرصاد يكشف توقعاته لطقس اليوم

الأرصاد يكشف توقعاته لطقس اليومتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية، وهطول أمطار متفرقة وخفيفة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 الساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 42 درجة مئوية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز، وأجزاء من سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له.

وأشار المركز إلى أمطار خفيفة قد تهطل على أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، أبين وشبوة، أرخبيل سقطرى والساحل الشرقي والمناطق المحاذية له.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز ـ المعافر: 3ملم، الحديدة ـ الكدن: 0.9، وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات عمران، ريمة، إب، المحويت وحجة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

كما نبه من تدفق مياه الأمطار في الوديان ومن التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار.