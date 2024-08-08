أخبار اليمن : تحذير مهم وعاجل للسائقين.. هذه تفاصيله

تحذير مهم وعاجل للسائقين.. هذه تفاصيله
جددت شرطة المرور تحذيرها لجميع السائقين ومستخدمي الطريق من السير في ممرات السيول ومصبات المياه والأودية وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الماطرة والالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية وتجنب التحرك الا للضرورة حفاظاً على سلامتهم.
ودعت شرطة المرور، في بلاغ، كافة الجهات المعنية إلى التعاون في فتح المناهل وشفط مياه السيول من الأنفاق والشوارع.
وأهابت بضرورة الالتزام والتعاون معها لتجنب الحوادث المرورية مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة من البلاد.
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