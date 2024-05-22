أخبار اليمن : 5 فوائد صحية غير متوقعة لزيت لبان الدكر

5 فوائد صحية غير متوقعة لزيت لبان الدكرلبان الدكر من المواد الغنية بالعناصر الغذائية المتعددة التي تساعد في حماية الجسم من فرص الإصابة بالأمراض، ولكن يجب الحرص جيدًا من الكمية التي يتم تناولها.

وفقًا لما ذكره موقع "Web md" نستعرض في التقرير التالي، أهم فوائد زيت لبان الدكر للجسم، .

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن الحصول من زيت لبان الدكر، ومن بينها:

1- محاربة السرطان

أوضحت نتائج بعض الدراسات أن زيت لبان الدكر من الزيوت التي تساعد بشكل كبير في علاج السرطان من خلال منع حمض البوزويليك من مساعدة نمو الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطان الثدي، البروستاتا، البنكرياس، الجلد، والقولون.

2- تحسين الربو

كشفت نتائج بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في لبان الدكر تمنع إنتاج الليكوترين، الذي يسبب انقباض عضلات الشعب الهوائية خاصة لدى الأشخاص المصابين بالربو وبالتالي تخفيف الأعراض بشكل كبير مثل ضيق التنفس والصفير.

3- الحد من التهاب المفاصل

يساهم زيت لبان الدكر في تخفيف التهاب المفاصل الذي غالبًا ما يصيب الأصابع والركبتين والقدمين وبالتالي يساهم الاستخدام الموضعي في تقليل الأعراض مثل التورم والألم ومن ثم تحسين الحركة.

4- الحفاظ على صحة الفم

يتميز زيت لبان الدكر باحتوائه على خصائص مضادة للجراثيم مما يساعد على منع وعلاج التهابات الفم التي تؤثر سلبًا على رائحة الفم وآلام الأسنان والتسوس، لذلك ينصح باستعماله بشكل منتظم.

5- تحسين وظيفة المعدة

يعرف زيت لبان الدكر باحتوائه على خصائص لبان مضادة للالتهابات بكميات كبيرة مما يجعله رائع في تقليل أعراض الأمراض الموجودة في المعدة بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ولكن يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناوله.*وكالات

