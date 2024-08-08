أخبار اليمن : مجزرة جديدة بحق النازحين في غزة

مجزرة جديدة بحق النازحين في غزةاستشهد 39 فلسطينياً، اليوم، في قصف إسرائيلي لمدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة.

وقال مسعفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات، إنهم نقلوا 15 شهيدا وجرحى بعضهم في حالة خطيرة إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستي "عبد الفتاح حمود" و"الزهراء" بمدينة غزة.

وأوضحوا أنهم انتشلوا 15 شهيدا عقب نسف الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع، و6 شهداء نتيجة قصف منزل شرق القرارة بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، مضيفين أنهم تمكنوا من انتشال 3 شهداء عقب قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وسط القطاع.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي 174 مركزا لإيواء النازحين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 56 فلسطينياً استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم.

وفي التقرير الإحصائي اليومي الذي نشر في ساعات الظهيرة، أفادت الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و699 شهيداً و91 ألفاً و722 مصاباً.