أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35709

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35709ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و709 شهداء و79 ألفاً و990 مصاباً، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيداً و138 مصاباً.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 229 يوما، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.