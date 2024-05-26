أخبار اليمن : إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطين "إحقاق للعدالة"

إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطين "إحقاق للعدالة"أكدت إسبانيا اليوم أن الاعتراف بدولة فلسطين هو إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، سلمت النرويج "الاعتراف الرسمي" بدولة فلسطين لرئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني: إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل".

ورحّب مصطفى برغبة مدريد اعترافها بدولة فلسطين يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب النرويج وأيرلندا، وقال "نريد أن تقوم كل دولة في أوروبا بخطوة مماثلة".

وعلى الصعيد ذاته، سلّمت النرويج اليوم أوراق الاعتراف الدبلوماسي لرئيس الوزراء الفلسطيني في أحدث خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج قد تعهّدت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية تزيد من عزلة إسرائيل بعد أكثر من 7 أشهر من حربها الطاحنة في غزة.

وسلّم إسبن بارث إيدي وزير الخارجية النرويجي الأوراق إلى محمد مصطفى في بروكسل، حيث يجتمع مصطفى أيضًا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي غدًا الاثنين لحشد الدعم للفلسطينيين.

وجاء تسليم الأوراق بعد يومين فقط من أمر المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على الفور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في أحدث خطوة تزيد من الضغوط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.

وقبل ذلك بأيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب مسؤولين في حماس.

وتعترف نحو 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – بالدولة الفلسطينية، ويؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، لكنهم يقولون إنها يجب أن تأتي في إطار تسوية يتم التفاوض عليها.