أخبار اليمن : ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 9000

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 9000ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 9 آلاف معتقل.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية ممثلة في هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم أن من بين المعتقلين 300 امرأة، و635 قاصرا و80 صحفيا.

وأفاد البيان باستشهاد ما لا يقل عن 18 أسيرا ممن تم الكشف عن هوياتهم، فيما يحتجز الكيان الإسرائيلي 16 جثمانا لمعتقلين.. مشيرا إلى أن أوامر الاعتقال الإداري (دون تهمة) بلغت أكثر من 5 آلاف و900 أمر.

وبالتزامن مع الحرب على غزة وسع الكيان الإسرائيلي عدوانه على الضفة ما أدى بجانب الاعتقالات إلى استشهاد 519 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.