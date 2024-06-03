أخبار اليمن : صنعاء تقصف إِسرائيل بصاروخ "فلسطين"

صنعاء تقصف إِسرائيل بصاروخ "فلسطين"
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف هدف عسكري للعدو الصهيوني في منطقة "أم الرشراش" بصاروخ "فلسطين" الباليستي.
وأوضحت القوات المسلحة، في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ "أُمِّ الرشراشِ" جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة بصاروخِ "فلسطين" الباليستيٍّ، الذي تكشف عنه اليوم ولأول مرة.. مؤكدة أن العملية حققت هدفَها بنجاح.
كما أكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
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