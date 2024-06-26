أخبار اليمن : منتخب الشباب يتعادل مع نظيره السعودي في الجولة الأولى لغرب آسيا

منتخب الشباب يتعادل مع نظيره السعودي في الجولة الأولى لغرب آسياتعادل المنتخب الوطني للشباب مع نظيره السعودي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بمدينة الطائف السعودية ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة غرب آسيا الثالثة للشباب في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من عمان والكويت..

وافتتح المنتخب السعودي أهداف المباراة بواسطة اللاعب راكان الغامدي في الدقيقة 36 .. وأدرك التعادل لمنتخبنا محمد البرواني من كرة رأسية جميلة سكنت الشباك السعودية في الدقيقة 40..لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي (1/1).

وفي الشوط الثاني حاول منتخبنا تعزيز النتيجة لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح وفي المقابل واصل المنتخب السعودي مناوراته الهجومية والتي أسفرت عن تعزيز النتيجة بهدف ثان بواسطة اللاعب بسام هزازي في الدقيقة 64.

ومع حلول الدقيقة 84 تحصل منتخبنا على كرة ثابته بالقرب من الركنية نفذها أنور الطريقي داخل منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالدفاع السعودي وتلج المرمى كهدف عكسي عدل كفة المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 2/2..

وبهذه النتيجة حصد كل من المنتخبين نقطة واحدة