أخبار اليمن : أمطار رعدية متفاوتة الشدة في 9 محافظات

أمطار رعدية متفاوتة الشدة في 9 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وهبوب رياح نشطة وقوية على السواحل الشرقية والجنوبية، وأجواء شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع تساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، صعدة وعمران.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، الضالع، البيضاء، شبوة، حضرموت، المهرة ومرتفعات لحج وأبين ومناطق من سهل تهامة.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية وقوية حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعه لها إلى 40عقدة.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 - 44 درجة مئوية، وشديدة الحرارة في السهول والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة بين 36 ـ 40 درجة.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت: 21.9ملم، بعدان ـ إب: 14، السدة ـ إب: 6.5، إب : 2.7، طور الباحة ـ لحج: 1.7، الحوبان ـ تعز: 1.5، حجة: 1.4ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ريمه، ذمار، الضالع، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، واضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.

كما حذر من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وبالإكثار من شرب السوائل.

