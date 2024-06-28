انطلاق الانتخابات الرئاسية في ايران في دورتها ال 14

انطلاق الانتخابات الرئاسية في ايران في دورتها ال 14انطلقت صباح اليوم الجمعة فی إیران الانتخابات الرئاسية في دورتها 14 بفتح جميع مراكز الاقتراع في عموم البلاد وخارجها.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في أكثر 58 ألف مركز انتخابي داحل إيران و300 مركز خارج البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الدورة الـ 14 للرئاسيات الإيرانية بدأت صباح اليوم الجمعة، بالتزامن في داخل البلاد و 138 بعثة دبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد.

وقال وزير الداخلية إن الانتخابات مظهر من مظاهر شرف وعظمة وقوة الشعب الإيراني. تظهر الانتخابات النضج السياسي والنمو الذي يتمتع به الشعب الإيراني العظيم. ولهذا السبب تعتبر الانتخابات قضية حساسة ومهمة للغاية.

ويتنافس على منصب الرئاسة اربعة مرشحين قرروا ان يكملوا السباق الانتخابي هم، محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان، بعد انسحاب مرشحين هما علي رضا زاكاني و امير حسين قاضي زادة هاشمي.

واضاف وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي في وقت سابق ان عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ اكثر من 61 مليونا.

وتستمر عملية الاقتراع لمدة عشر ساعات حتى السادسة من مساء اليوم قابلة للتمديد.

