أخبار اليمن : استعدوا للقادم... الأرصاد يكشف حالة الطقس

استعدوا للقادم... الأرصاد يكشف حالة الطقستوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والسهول والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات البيضاء، مرتفعات أبين ولحج، الضالع، إب، ريمة وذمار.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، صعدة، وتمتد إلى أجزاء من هضبتي حضرموت والمهرة ومرتفعات شبوة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والسهول والسواحل حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 – 45 درجة مئوية.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي الضالع: 32.6ملم، السدة. إب: 26.6، ريمة: 21.3، ذمار: 10، بعدان.إب : 9.2، إب : 2.2، الحديدة : 1.9، صعدة: 1.6، المحويت: 0.2، أمانة العاصمة: تراوحت بين 1.0 - 13.5 ملم

كما هطلت أمطار شملت أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، لحج وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وكذلك حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية والسهول من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وبالإكثار من شرب المياه والسوائل.