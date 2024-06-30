أخبار اليمن : بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية

بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات اليمنيةبدأت بمركز الامتحانات الإلكترونية بكلية طب الأسنان جامعة صنعاء، اليوم، امتحانات المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية التي تقدم لها ثمانية آلاف و859 طالباً وطالبة للعام الجامعي 1446هـ.

وأطلع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس لجنة المقاعد المجانية الدكتور علي شرف الدين ومعه أعضاء اللجنة ووكيلي الوزارة لقطاعي المؤسسات التعليمية الدكتور غالب القانص، والبعثات حسن عز الدين ،على سير امتحانات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في التخصصات الطبية التي تقدم لها نحو أربعة آلاف و651 طالباً وطالبة، يخوضون امتحان الكفاءة في مواد الكيمياء والاحياء والانجليزي.

واستمعوا من رئيس اللجنة الفنية يحيى عبد القادر وعضو اللجنة عمر العنسي، ومن مدير المركز الامتحاني الإلكتروني الدكتور عبدالله أمين عبد السلام، إلى إيضاح حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الامتحانات للطلاب وتوزيعهم على خمس فترات في اليوم بداءً من الساعة الثامناً صباحاً وحتى السادسة مساءً .. موضحين أن المركز الامتحاني شهد تطوراً ملموساً خلال هذا العام من خلال إضافة عدد من أجهزة الحاسوب لتبلغ أكثر من ألف و70 جهاز حاسوب قادر على استيعاب أكثر من الف طالب وطالبة في الفترة الواحدة .

وأكدوا أن غدا الاثنين سيتم امتحانات المفاضلة للطلبة المتنافسين على المقاعد المجانية في التخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب والعلوم الإدارية والإنسانية، فيما تم تخصيص بعد غد الثلاثاء كفرصة للطلاب المتأخرين القادمين من المحافظات الذين سجلوا في البوابة الالكترونية و الذين لم يستطيعوا التسديد وذلك حرصاً من اللجنة على اتاحة الفرصة للجميع .

وأشار نائب وزير التعليم العالي الدكتور شرف الدين أن معايير المفاضلة ستكون شفافة ونزيهة وفقاً لنتائج امتحان الكفاءة التي تم اعتمادها بنحو 60 بالمائة، وكذا معدل الثانوية العامة التي تم اعتمادها بنحو 40 بالمائة ، والتي ستمكن الطالب من معرفة نتيجة الإمتحانات والمفاضلة في نفس الوقت فور انتهاء الامتحان مباشرة .

وأوضح أنه هذا العام جرى الفصل بين الطلبة والطالبات في امتحانات الكفاءة ، مبيناً أن المقاعد المجانية مخصصة لعشر فئات من الفئات المواجهة للعدوان والمتضررة منه، وأن إجمالي الطلاب المتقدمين للتخصصات الطبية بلغوا أربعة آلاف و651 طالباً وطالبة، وأكثر من ألفين و278 طالباً وطالبة في التخصصات الهندسية والحاسوبية، ونحو ألفي طالب وطالبة في التخصصات الإدارية والإنسانية.

وأكد أن المنح المجانية هي بديلة عن منح التبادل الثقافي التي كانت تمنحها بعض السفارات الأجنبية بغرض استقطاب الكفاءات والعقول اليمنية، مشيراً إلى أن اعترافات شبكة التجسس التي تم القبض عليها كشفت أنه كان هناك استهداف للطلاب المتفوقين في المنح الداخلية والخارجية .

ولفت شرف الدين إلى أن المقاعد المجانية حلت كثير من الإشكاليات التي واجهت الطلبة المتفوقين عقب توقف المنح الخارجية نتيجة العدوان على البلد وجعلتهم يحصلون على مقاعد مجانية ويدرسون في التخصصات التي يرغبون بها بكل مرونة ويسر، منوهاً بتوجيهات القيادة الثورية والسياسية في اعتماد منح مجانية في 2016م بواقع 5 المائة من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الأهلية و10 بالمائة بالجامعات الحكومية وتخصيصها للفئات المحددة.

وأرجع نائب الوزير سلاسة ومرونة المفاضلة خلال هذا العام إلى زيادة عدد الكمبيوترات وكذا السيرفرات المؤدية إلى سرعة معالجة البيانات التي ادخلتها جامعة صنعاء، وإعداد فيديوهات تعليمية عن عملية التسجيل والقبول والامتحان وتعميمه على المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي فضلاً عن الخبرة المتراكمة للطلاب المتقدمين والقائمين على المقاعد المجانية.