أخبار اليمن : أمطار ورياح وأجواء حارة.. تحذيرات هامة

أمطار ورياح وأجواء حارة.. تحذيرات هامةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية على عدة محافظات وهبوب رياح شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات حضرموت، مرتفعات لحج، البيضاء، تعز، إب، ذمار، ريمة والمحويت.

ويتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، الضالع، مرتفعات أبين، شبوة، المهرة ومناطق من سهل تهامة.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة إلى 45 عقدة، ورياح معتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها بين 20 -26 عقدة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء شديدة الحراة في الصحارى تتراوح درجات الحرارة بين 40 إلى 45 درجة مئوية وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في السواحل والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة بين 37 إلى 43 درجة.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في المعافر ـ تعز: 19.4ملم، المحويت: 10، حجة: 5، عمران: 4.4، بعدن ـ إب: 4.2، السدة ـ إب: 0.7، صرفيت ـ المهرة: 0.4ملم.

كما هطلت أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات الحديدة، ذمار، ريمة، الضالع، حضرموت وشبوة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الشابورة المائية ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والسهول والسواحل ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وبالإكثار من شرب السوائل.