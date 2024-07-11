أخبار اليمن : فلكي يمني يحذر من أمطار أعلى من المعدل المعتاد

فلكي يمني يحذر من أمطار أعلى من المعدل المعتادكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، أن معظم مناطق اليمن على موعد مع هطول أمطار أعلى من معدلها الطبيعي.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "بحسب نماذج الطقس العالمية وما تداولته المنظمة العالمية للارصاد الجوية من خرائط وبيانات موحدة لمجموعة النماذج المتعددة للموسم من يونيو الى أغسطس 2024 وعلى نطاق واسع فقد خلصت الى احتمالات هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي في أجزاء كبيرة من وسط وشرق أفريقيا وتمتد الى معظم الشرق الأوسط وشمال المحيط الهندي وبعض أجزاء من جنوب آسيا".

وذكر الشوافي أن "تلك الخرائط وضعت اليمن من ضمن المناطق المتوقع هطول أمطار فوق المعدل المعتاد بمشيئة الله".

وتوقع الفلكي اليمني توسع تدريجي لهطول الأمطار وزيادة شدتها من الأسبوع القادم وخصوصاً من منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس والتي يتخللها كالمعتاد أهم المعالم الزراعية بحساب المزارع اليمني (علب وسهيل).

وأشار الشوافي إلى استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة نشرات الطقس.