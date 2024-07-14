أخبار اليمن : البرلمان يستعرض تقرير بشأن الهجرة غير الشرعية لليمن

البرلمان يستعرض تقرير بشأن الهجرة غير الشرعية لليمن
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن استمرار وزيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين بطرق غير شرعية من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
تضمن التقرير الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة ونزولها الميداني ومخاطباتها للجهات المعنية وايضاحات اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وما يتعلق بالأوضاع الحالية للمهاجرين واللاجئين، ودور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه اللجنة، والحلول والمعالجات المقترحة من قبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين.
وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص..
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال، الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استكمل المجلس استعراضه لتقرير موجز عن أعماله للفترة السابقة.
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