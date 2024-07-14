أخبار اليمن : قائد صهيوني: النصر المطلق غرق في مستنقع غزة

قائد صهيوني: النصر المطلق غرق في مستنقع غزةاعتبر اللواء احتياط في جيش العدو الصهيوني عاموس جلعاد، سعي رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى ما يسمى "النصر المطلق" بمنزلة "الغرق في مستنقع قطاع غزة".

ونقلت صحيفة معاريف الصهيونية عن جلعاد قوله: إن "نتنياهو لم يقدم أي حل عملي لليوم التالي للحرب ولم يحدد الاتجاه الذي سنسير فيه".

وأشار إلى أن نتنياهو يتعمد عدم التوصل إلى صفقة مع المقاومة الفلسطينية، "ففي كل مرة يرسل نتنياهو فريقا للتفاوض يضع خطوطا حمراء جديدة، ولذلك لن تكون هناك صفقة".

ويشن العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية على غزة منذ السابع أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 127 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن عشرة آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتتجاهل سلطات العدو الصهيوني قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

