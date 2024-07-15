أخبار اليمن : الارجنتين بطلا لكوبا امريكا بعد فوزها على كولومبيا

دوت الخليج -

الارجنتين بطلا لكوبا امريكا بعد فوزها على كولومبيا

حقق منتخب الارجنتين كأس بطولة كوبا امريكا التي استضافتها الولايات المتحدة الامريكية بعد فوزه على نظيره الكولومبي في المباراة النهائية بهدف وحيد .

وشهد الشوط الثاني من المباراة إثارة كبيرة حيث حاول كل منتخب تسجيل هدف واقتناص الفوز لكن دفاعات المنتخبين نجحا في إحباط كل محاولات التسجيل ؛ كم شهدت المباراة تدخلات قوية بين لاعبي المنتخبين وبشكل متكرر حيث اضطر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي لمغادرة الملعب عند الدقيقة 65 من المباراة بعد تعرضه للإصابة وظهر وهو يبكي بحرقة على مقاعد البدلاء بعد مغادرته وعدم قدرته على إكمال المباراة .

وخلافا لنظام البطولة المعمول به في اللجوء إلى ضربات الترجيح في حال انتهت المباراة بالتعادل فقد تم اللجوء إلى نظام الأشواط الإضافية بعد انتهاء وقت المباراة الأصلية دون أهداف.

وتألق لاعب المنتخب الأرجنتيني ومهاجمه لوتارو مارتينز في تسديد هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 112 ليحقق الفوز لبلاده ويصبح هداف البطولة برصيد خمسة أهداف .

وكان الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين المنتخبين حيث ظهرت أفضلية واضحة لمنتخب كولومبيا الذي كان أكثر قتالية واستحواذا على الكرة ووصولا إلى مرمى حارس الارجنتين.

وبهذا الفوز يحقق منتخب الارجنتين لقبه الـ16.

وكان موعد انطلاق المباراة مقررا في الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة إلا أنه تم تأجيل انطلاقها لأكثر من ساعة وثلث بسبب

حدوث اشتباكات بين الجماهير وفوضى عند بوابات الملعب حيث تم إغلاق بوابات الدخول إلى الملعب لأكثر من ساعة بعد افتتاحها، ما تسبب في فوضى عند دخول جماهير الكافيتيروس على وجه التحديد، ولم يكن معروفًا ما إذا كانت هذه الجماهير تحمل تذاكر نهائي كوبا أمريكا 2024.

ووجهت الكثير من الانتقادات من قبل اللاعبين والمدربين للبلد المنظم الولايات المتحدة الأمريكية سواء فيما يخص سوء الملاعب أو الجانب التنظيمي أو الجانب الأمني وصولا إلى الجانب التحكيمي حيث شهدت البطولة عددا من حوادث الشعب والمواجهات كما حصل في نهاية مباراة كولومبيا والاورجواي في نصف النهائي وما سبق مباراة النهائي بين كولومبيا والأرجنتين .

الجدير بالذكر ان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، فرض عقوبات بحق منتخبات الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وفنزويلا، بعد تأخر اللاعبين في النزول إلى الملعب، عقب نهاية فترة الاستراحة بين شوطي المباراة.

