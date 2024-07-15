أخبار اليمن : الخارجية تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

الخارجية تدين التفجير الإرهابي في مقديشوأدانت وزارة الخارجية التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي راح ضحيته تسعة أشخاص وإصابة العشرات من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن استهداف أماكن تجمع المدنيين، بما في ذلك دُور العبادة وروضات الشهداء، يخالف كافة التعاليم الدينية والأعراف والقيم الإنسانية.

وأعربت عن تضامن حكومة تصريف الأعمال والشعب اليمني مع الحكومة والشعب الصومالي في مواجهة الاٍرهاب والإرهابيين.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله وصوره، ويمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين.

كما أكد على أهمية تقديم مرتكبي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة، كون الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان وهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على النسيج الاجتماعي.