الدولار يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر

الدولار يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهرظل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، تحت الضغط، بينما انخفض اليورو مع بقائه قريباً من أعلى مستوى له في أربعة أشهر، وسط هيمنة التوقعات بخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قريباً على السوق، فيما أبقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدوداً.

ورجحت وكالة أنباء "رويترز" بأن يشهد هذا الأسبوع تداولاتٍ ضعيفةً في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم عطلاتٍ حتى بداية العام الجديد.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، إلى 101.54 نقطة، ليقترب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر، الذي لامسه الأسبوع الماضي، وهو 101.42 نقطة.

ويتجه المؤشر نحو الانخفاض بنسبة 1.9 في المائة في عام 2023، وذلك بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية، على خلفية رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بهدف محاربة التضخم.

في الوقت نفسه، انخفض اليورو بنسبة 0.07 في المائة، إلى 1.1034 دولار، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر، عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء.

وخلال العام، ارتفعت العملة الأوروبية الموحّدة بنسبة ثلاثة في المائة تقريباً، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الذي حققته العام الماضي.

وفي اليابان، تراجع الين بنسبة 0.17 في المائة، إلى 142.64 للدولار الواحد، وهو يتجه نحو انخفاض بنسبة ثمانية في المائة خلال العام، على الرغم من قوته في الأسابيع الماضية، في ظل رهان المتداولين على أنّ بنك اليابان المركزي سيتخلى قريباً عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

كذلك، وصل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى ذروة جديدة في خمسة أشهر، لكنهما انخفضا قليلاً في التداول المبكر، حيث بلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار، بينما وصل ذلك النيوزيلندي إلى 0.6321 دولار.