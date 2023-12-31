مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط “30” العماني 28.6 نقطة، بنسبة 0.64 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4514.07 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4485.49 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت 13 مليونًا و594 ألفًا و634 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 96.7 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت ستة ملايين و910 آلاف و992 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.347 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.80 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و434 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 10.55 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين ثلاثة ملايين و166 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 23.29 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا و733 ألف ريال عُماني وبنسبة 12.74 في المائة.