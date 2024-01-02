اتحاد المبدعين العرب يحذر من الكيانات الوهمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 12:31 مساءً - في اطار حرص اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية على كشف الكيانات الوهمية التي تتعمد الإساءة إلى المجتمعات والشعوب العربية ، تقدم الإتحاد بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية لإجراءاتها الفعالة في مجابهة الكيانات الوهمية التي تحتال على الجمهور المصري والعربي وتقوم بمنح شهادتي الماجستير و الدكتوراه دون شرعية، حيث أن هذه الكيانات لا تمثل أيا من الكيانات التعليمية التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد وجب التنويه بأن هناك كيانات وهمية اسست تحت (مؤسسة المبدعين العرب) وهي لا تتبع الاتحاد الرسمي وتقوم بمنح شهادات الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعات وهمية بالولايات المتحدة الأمريكية وقد قام اتحاد المبدعين العرب الرسمي بالتقدم بشكوى رسمية للجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، وقامت اللجنة المعنية بغلق الكيان الوهمي في أحد أحياء منطقة المهندسين، كما قام الاتحاد من ناحيته برفع دعوى قضائية للتصدي لهذا الاحتيال ومازال الأمر منظورا في القضاء.

لذا وجب التنويه، ومرفق رابط اتحاد المبدعين العرب الرسمي على موقع ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية وأيضا رابط الاتحاد على موقع الأمم المتحدة.

https://saffportal.org/saff_members_arabic/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8/

رابط الاتحاد على موقع الأمم المتحدة:

https://esango.un.org/civilsociety/consultativeStatusSummary.do?profileCode=648808