الكويت.. محمد صباح السالم رئيسا للحكومة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 12:31 مساءً - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قرارًا أميريًا اليوم الخميس، بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وتولى الدكتور محمد صباح السالم الصباح العديد من المناصب، إذ عُين سفيرًا للكويت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993، ثم تولى وزير الدولة للشؤون الخارجية في 2001.

وفي منتصف عام 2003، تولى منصب وزير الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، أما في عام 2006 شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى جانب تسيير أمور وزارة النفط بالوكالة.