اشتية يطالب الأمم المتحدة بالضغط لإدخال المواد الإغاثية من الضفة إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 08:27 مساءً - بحث محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس 4 يناير، مع جيمس مكجولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، الوضع الإنساني الصعب جدًا في قطاع غزة وضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وتسريعها، بحسب وكالة "وفا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه برام الله، على أهمية الضغط الدولي لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة فتح كل المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، خاصة لمناطق شمال القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.

وطالب رئيس الوزراء، المسؤول الأممي بالضغط نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، دون الحاجة لنقلها إلى معبر رفح.

وناقش رئيس الوزراء مع مكجولدريك، الأولويات الإغاثية في القطاع، والمتمثلة باحتياجات الإيواء والصرف الصحي والغذاء والدواء.

كما دعا "أشتية" إلى تواجد طواقم الأمم المتحدة في المخيمات الفلسطينية لمراقبة جرائم الاحتلال وتوثيقها، لا سيما مخيمي نور شمس وطولكرم، اللذان يجتاحهما جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، وسط اعتقالات تعسفية وتدمير ممنهج للبنية التحتية وهدم البيوت والمحال التجارية، فيما يمثل استمرارًا للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وتابع أن إسرائيل تستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة، وتقوم بتدمير بنيتها التحتية وجعلها غير قابلة للحياة.