وصول رئيس وزراء الكويت إلى المنامة للمشاركة في الدورة الـ33 من القمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 12:31 مساءً - وصل الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمي المرافق له صباح اليوم إلى مملكة البحرين وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة المنامة.

وكان في استقباله على ارض المطار الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك مملكة البحرين والشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة لسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صالح علي المالكي.